Телескоп на Алтае предскажет опасные сближения на орбите

Новый телескоп, который в будущем позволит прогнозировать опасные сближения объектов на орбите, запущен на Алтае, сообщил институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

«Запустили в работу новое оптическое средство для наблюдения за космическим пространством – 25-см телескоп на Алтае», — говорится в сообщении института.

Уточняется, что данный телескоп относится к высокоточным средствам контроля ярких космических объектов, включая действующие аппараты, и в перспективе улучшит качество прогнозов опасных сближений.

При этом агентство ТАСС отмечает, что в конце ноября институт сообщал о разработке единого классификатора опасных событий, которые происходят на околоземных орбитах.