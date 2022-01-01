Новосибирский левша показал изготовление елочки на рисовом зернышке

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин изготовил микроелочку на рисовом зернышке, процесс он показал на видео.

«Под Новый год мы переехали в новую квартиру! Новый год будем встречать здесь! У меня появился свой кабинет. Правда мебель до нового года сделать не успели —перенесли на середину января. Как только мой кабинет будет готов — сделаю видео экскурсию», — написал микроминиатюрист.

Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке.

С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.