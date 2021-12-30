Путин поручил держать под контролем ситуацию с ТЭЦ в Улан-Удэ

Президент России Владимир Путин на совещании по отопительному сезону сказал, что надо контролировать ситуацию с отоплением на ТЭЦ в Улан-Удэ, сообщается на сайте Кремля.

На прошлой неделе произошла крупная коммунальная авария в Улан-Удэ. В результате возгорания Улан-Удэнская ТЭЦ-1 снизила плановые параметры энергетического и теплового режимов. Температура теплоносителя в тепловых сетях снизилась до 35 градусов при температурном графике 104 градуса. В течение 57 часов проводились неотложные аварийно-восстановительные работы.

«Следует сказать, что действующая система обеспечения тепловой энергией города Улан-Удэ на сегодняшний день, можно сказать, ненадежна, поскольку не предусматривает резервирование теплоснабжения потребителей», — сказал министр энергетики Николай Шульгинов.

Путин отметил, что несмотря на контроль местных властей, «этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей».

Он попросил доложить о том, «какие меры для помощи Бурятии планируется сделать в дальнейшем».