Депутата Думы Томска задержали за создание экстремистского сообщества

Депутат Думы Томска Ксения Фадеева задержана, Кировский районный суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Фадеевой, которая руководила штабом оппозиционера Алексея Навального в Томске (организация признана в РФ экстремистской), предъявили обвинение по статьям «Организация экстремистского сообщества» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Депутат не признала вину.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий и применять до ее отмены или ее изменения», — цитирует судью ТАСС.

Фадеевой запретили посещать массовые мероприятия, общаться с кем-то, кроме родственников, следователей, работников экстренных и медицинских служб, использовать средства связи, кроме экстренных случаев.