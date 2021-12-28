Новосибирские ученые создадут высокотехнологичные ходули

Ученые НГТУ занялись созданием высокотехнологичных ходулей для восстановления людей после травм или инсульта, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Разработка ученых — реабилитационная машина после инсульта и травм позвоночника. Она позволяет равномерно распределять нагрузку на суставы и мышцы пациента, что ускоряет восстановление в два раза.

«Мы предполагаем сделать некий экзоскелет наоборот. То есть мы закрепляем человека в машине, которая представляет собой спину и ноги. И далее машина выполняет движения, характерные для ходьбы. Утверждается, что в этом случае восстановление идет в два раза быстрее. Это тоже известная медицинская практика. Мы можем имитировать достаточно точно ходьбу, в отличие от зарубежных аналогов, где ногами человека управляют ассистенты», — рассказал руководитель проекта Алексей Цыгулин.

Ученые разработали эскизный проект. В 2022 году они начнут проектировать конкретные детали, заказывать их или изготавливать.

«Возможно, в дальнейшем мы пойдем по пути прототипирования. Это важно, потому что там кинетическая схема будет нетривиальной. К лету шевелящийся макет мы должны уже собрать», — добавил Цыгулин.

Также ученые НГТУ разрабатывают тракционный стол с пневматическими приводами, который предназначен для растягивания позвоночника человека.