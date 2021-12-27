Красноярцы выстроили огромную елку из авто. ВИДЕО

Красноярские водители и сотрудники ГИБДД выстроили елку из 60 машин, флешмоб сняли на видео с высоты, сообщает УГИБДД по региону.

В праздничном флешмобе приняли участие около 460 автомобилистов. Сотрудники ГИБДД тоже принимало участие во флешмобе — пять служебных автомобилей расположились на верхушке автоелки, в звезде.

Подобные автоелки ежегодно выстраивают автомобилисты в разных городах страны. Эта была одна из самых масштабных.

Многие приехали на мероприятие с детьми. Сотрудники ГИБДД вручали ребятишкам флажки с символикой Госавтоинспекции, задавали вопросы и загадки на дорожную тему, также у юных участников мероприятия была возможность обратиться к присутствующим через СГУ патрульного автомобиля с призывом соблюдать дорожные правила.