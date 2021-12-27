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Красноярцы выстроили огромную елку из авто. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Красноярские водители и сотрудники ГИБДД выстроили елку из 60 машин, флешмоб сняли на видео с высоты, сообщает УГИБДД по региону.

В праздничном флешмобе приняли участие около 460 автомобилистов. Сотрудники ГИБДД тоже принимало участие во флешмобе — пять служебных автомобилей расположились на верхушке автоелки, в звезде.

Подобные автоелки ежегодно выстраивают автомобилисты в разных городах страны. Эта была одна из самых масштабных.

Многие приехали на мероприятие с детьми. Сотрудники ГИБДД вручали ребятишкам флажки с символикой Госавтоинспекции, задавали вопросы и загадки на дорожную тему, также у юных участников мероприятия была возможность обратиться к присутствующим через СГУ патрульного автомобиля с призывом соблюдать дорожные правила.



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лачинов

Даже не знаю о чем это. Об уровне демократии, или об уровне культуры?На мой взгляд скорее второе.

Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

slavaynin

это смотря как считать,с цирконами или без?

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...
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