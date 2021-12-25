НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Россиянин обманул World of Tanks на 670 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © worldoftanks.ru

Россиянина Андрея Кирсанова обвиняют в том, что он обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей. Следователи считают, что он за несколько лет продал тысячи хакерских пакетов, которые позволили пользователям получать нечестные преимущества перед остальными игроками

Уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» начал рассматривать Черемушкинский суд Москвы. Оно может стать первым подобным разбирательством в России, пишет «Коммерсантъ».

Кирсанов первоначально полностью признал вину и раскаялся в содеянном, но на первом заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому дело теперь будет разбираться в общем порядке.

Уголовное дело было возбуждено весной 2021 года. Пострадавшей стороной признана белорусская компания Wargaming, которая является разработчиком онлайн-игр World of Tanks и World of Warships. Специалисты оценили ущерб в 670 миллионов рублей.

Еще по теме
Видеокарту RTX 3070 разыграют в игре World of Warships
Игра Overwatch стала бесплатной
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Названы десять худших игр 2021 года
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Бурятия сняла режим ЧС регионального значения
Второй за неделю гипермаркет «Лента» загорелся в Томске
Забайкалье получит деньги на улучшение инфраструктуры
Дело умершего кузбасского миллиардера Щукина закрыто
Самое популярное
Названы десять худших игр 2021 года
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Гигантские небесные озера открыли ученые
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

А кто им позволил все это со своей перестройкой и гласностью?

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.

колобок11

Кто бы сомневался по поводу цен, за 30 лет нет ни одной положительной новости для простолюдин.

Alhazred

Ты как всегда в мире своих бредовых представлений. Горбачев - диктатор? Я тебя умоляю... А уж про шушеру...
Sibnet.Ru