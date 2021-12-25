Россиянин обманул World of Tanks на 670 млн рублей

Россиянина Андрея Кирсанова обвиняют в том, что он обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей. Следователи считают, что он за несколько лет продал тысячи хакерских пакетов, которые позволили пользователям получать нечестные преимущества перед остальными игроками

Уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» начал рассматривать Черемушкинский суд Москвы. Оно может стать первым подобным разбирательством в России, пишет «Коммерсантъ».

Кирсанов первоначально полностью признал вину и раскаялся в содеянном, но на первом заседании отказался от первоначальных показаний, поэтому дело теперь будет разбираться в общем порядке.

Уголовное дело было возбуждено весной 2021 года. Пострадавшей стороной признана белорусская компания Wargaming, которая является разработчиком онлайн-игр World of Tanks и World of Warships. Специалисты оценили ущерб в 670 миллионов рублей.