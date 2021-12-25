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Бурятия сняла режим ЧС регионального значения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим ЧС регионального значения сняли в Улан-Удэ, введенный ранее из-за аварии на ТЭЦ, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, были отключены четыре котла. Из-за аварии в столице Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня, приостановлена работа детских садов.

Параметры теплоснабжения пришлось снизить в почти 800 многоквартирных домах. При этом отключенных от тепла жилищ не было. Ввести в штатный режим работы ТЭЦ-1 в Улан-Удэ удалось за сутки.

«Принято решение режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевести на режим ЧС муниципального значения в связи со стабилизацией обстановки», — отмечается в сообщении.

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