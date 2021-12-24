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Клятву шахтеров придумали в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба компании «Норникель»

Шахтеры Кемеровской области теперь будут принимать клятву горняка, сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в Instagram.

«В целях повышения ответственности за обеспечение и выполнение требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях угольной и горнодобывающей промышленности Кузбасса обязываю Вас провести процедуру принятия клятвы горняка», — говорится в тексте документа, распространенном в соцсетях.

Панов подчеркнул, что вопрос безопасности труда шахтеров всегда будет самым приоритетным. В связи с этим на шахтах появляется современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил.

«Клятва горняка – еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», — написал замгубернатора.

Он привел ее текст:

«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:

  • быть достойным профессии шахтер;
  • честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности;
  • четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным;
  • не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья;
  • стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте;
  • не допускать скрытие аварий и несчастных случаев;
  • уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи;
  • честно трудиться во благо Кузбасса.

Считаю, что любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению. И искренне уверен, что эта клятва — одна из таких мер».

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Кузбасс #Местная власть #Недра и ТЭК
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