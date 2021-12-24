Клятву шахтеров придумали в Кузбассе

Шахтеры Кемеровской области теперь будут принимать клятву горняка, сообщил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в Instagram.
«В целях повышения ответственности за обеспечение и выполнение требований промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях угольной и горнодобывающей промышленности Кузбасса обязываю Вас провести процедуру принятия клятвы горняка», — говорится в тексте документа, распространенном в соцсетях.
Панов подчеркнул, что вопрос безопасности труда шахтеров всегда будет самым приоритетным. В связи с этим на шахтах появляется современное оборудование, работники регулярно проходят инструктажи по охране труда, действует большое количество норм и правил.
«Клятва горняка – еще один шаг к тому, что каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также жизни и здоровье своих коллег», — написал замгубернатора.
Он привел ее текст:
«Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
- быть достойным профессии шахтер;
- честно и добросовестно исполнять трудовые обязанности;
- четко соблюдать правила безопасности и быть требовательным к себе и к подчиненным;
- не допускать работников к выполнению обязанностей при возникновении угроз для их жизни и здоровья;
- стремиться к созданию максимально безопасных условий труда на рабочем месте;
- не допускать скрытие аварий и несчастных случаев;
- уважать труд своих товарищей и всегда быть готовым протянуть им руку помощи;
- честно трудиться во благо Кузбасса.
Считаю, что любые меры, способные сохранить жизни горняков, важны и обязательны к применению. И искренне уверен, что эта клятва — одна из таких мер».
correctorУ тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас
pepelmetalНи духа, ни сил у них на это нет
jeryakobНе хватает высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров (с). За еду работать не соглашаются
MuzykantПаразитам всегда хорошо живётся.