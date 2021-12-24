Собаки напали на мальчика в Красноярске

Овчарка и бродячая собака напали на 11-летнего мальчика в Свердловском районе Красноярска, полицейские проводят проверку, сообщает ГУ МВД по региону.

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что мальчик возвращался из школы, когда возле одного из частных домов на него напала овчарка и бродячая собака. Ребенка отбили проходившие мимо люди, один из них донес его домой. Сестра позвонила отцу, который вызвал скорую помощь.

Мальчик госпитализирован. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливают возможных владельцев животных. Вторая собака, со слов очевидцев, бродячая. Проводится проверка.

В случае, если подтвердится, что одна из собак бродячая, представление будет направлено в соответствующие органы для принятия решения.