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Собаки напали на мальчика в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Овчарка и бродячая собака напали на 11-летнего мальчика в Свердловском районе Красноярска, полицейские проводят проверку, сообщает ГУ МВД по региону.

Предварительно сотрудниками полиции установлено, что мальчик возвращался из школы, когда возле одного из частных домов на него напала овчарка и бродячая собака. Ребенка отбили проходившие мимо люди, один из них донес его домой. Сестра позвонила отцу, который вызвал скорую помощь.

Мальчик госпитализирован. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего, устанавливают возможных владельцев животных. Вторая собака, со слов очевидцев, бродячая. Проводится проверка.

В случае, если подтвердится, что одна из собак бродячая, представление будет направлено в соответствующие органы для принятия решения.

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corrector

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pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

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Не хватает высококвалифицированных низкооплачиваемых кадров (с). За еду работать не соглашаются

Muzykant

Паразитам всегда хорошо живётся.
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