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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Алтай спросил президента про отопительный сезон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента Алтайского края про ЖКХ и строительство.

Корреспондент отметил, что Алтайский край, как и многие другие, столкнулся с проблемой из-за дефицита топлива или его подорожания и не смог вовремя начать отопительный сезон. Журналист спросила, могут ли федеральные власти помочь регионам жить с новыми ценами на уголь.

Путин попросил уточнить это заявление. «И региональные, и федеральные власти мне совсем недавно говорили, что все полностью готовы к отопительному сезону. Где же произошли сбои?», – спросил он.

Корреспондент уточнила, что «все полностью готовы», но добавила, что из сезона в сезон цена на топливо существенно повышается, что сказывается на его доступности.

«То, что в муниципальных образованиях чего-то не хватило – это не отговорки для руководителей регионов, они должны соответствующим образом на это реагировать, и несмотря на подержание надо было обеспечить необходимые объемы для начала отопительного сезона», – подчеркнул Путин.

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Республика Алтай #ЖКХ
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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Saw77

очередное обещаниу теперь уже при капиталимзме
Sibnet.Ru