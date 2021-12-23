Алтай спросил президента про отопительный сезон

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос корреспондента Алтайского края про ЖКХ и строительство.

Корреспондент отметил, что Алтайский край, как и многие другие, столкнулся с проблемой из-за дефицита топлива или его подорожания и не смог вовремя начать отопительный сезон. Журналист спросила, могут ли федеральные власти помочь регионам жить с новыми ценами на уголь.

Путин попросил уточнить это заявление. «И региональные, и федеральные власти мне совсем недавно говорили, что все полностью готовы к отопительному сезону. Где же произошли сбои?», – спросил он.

Корреспондент уточнила, что «все полностью готовы», но добавила, что из сезона в сезон цена на топливо существенно повышается, что сказывается на его доступности.

«То, что в муниципальных образованиях чего-то не хватило – это не отговорки для руководителей регионов, они должны соответствующим образом на это реагировать, и несмотря на подержание надо было обеспечить необходимые объемы для начала отопительного сезона», – подчеркнул Путин.