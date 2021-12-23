Глава МИД Украины рассказал о двух сценариях конфликта с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два сценария развития ситуации с якобы наращиванием российских войск возле украинских границ.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев внимательно следит за ситуацией на границе с Россией, где украинские заметили концентрацию российских войск.

«Есть два базовых сценария. Первый — это игра на максимальное поднятие ставок, демонстрация силы. Представитель МИД россиян сказал, что проекты договоров (о том, что Украину не должны принимать в НАТО) — это новое слово в дипломатии. Все это – поднятие ставок для того, чтобы с более выгодной позиции зайти в переговоры и что-то для себя получить», — цитирует РИА Новости Кулебу.

Второй сценарий, по его словам, — «это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.