НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Силовое защитное поле обнаружили вокруг планеты HAT-P-11b

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Фото: © NASA

Международная команда исследователей с помощью космического телескопа Hubble зафиксировала мощное силовое поле вокруг планеты HAT-P-11b.

Планета размером с Нептун расположена в 123 световых годах от Земли. Обнаружить ее удалось транзитным методом, то есть она периодически перекрывает от наблюдений свет своей родительской звезды, пишет Nature Astronomy.

Исследователям удалось обнаружить в атмосфере планеты ионы углерода — заряженные частицы, которые взаимодействуют с магнитными полями. Эти частицы находятся в магнитосфере, окружающей обнаруженный небесный объект.

Это первый случай, когда сигнатура магнитного поля экзопланеты была обнаружена непосредственно на планете за пределами нашей Солнечной системы. Мощное магнитное поле защищает атмосферу и поверхность HAT-P-11b от прямой бомбардировки космическими частицами.

Ученые отмечают, что открытие магнитосферы на планете HAT-P-11b создает определенную интригу. Сам факт существования такого поля указывает на то, что на планете потенциально может существовать жизнь.

Тема: Человек и космос
США разработают левитирующий лунный аппарат
Космический аппарат записал «песню» спутника Юпитера
Самая длинная ночь наступает на Земле
SpaceX запустила набитую спутниками Starlink ракету
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Трудовые мигранты подорожали после пандемии
Самая большая квартира в новостройках Сибири обойдется 40 млн рублей
Томскую «Ленту» поджег сотрудник подрядной организации
Забайкальский журналист назвала вопрос для пресс-конференции Путина
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
67
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
61
Путин заявил, что России больше некуда отступать
38
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
22
Путина насмешила теория президентских двойников
Sibnet.Ru