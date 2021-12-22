Силовое защитное поле обнаружили вокруг планеты HAT-P-11b

Международная команда исследователей с помощью космического телескопа Hubble зафиксировала мощное силовое поле вокруг планеты HAT-P-11b.

Планета размером с Нептун расположена в 123 световых годах от Земли. Обнаружить ее удалось транзитным методом, то есть она периодически перекрывает от наблюдений свет своей родительской звезды, пишет Nature Astronomy.

Исследователям удалось обнаружить в атмосфере планеты ионы углерода — заряженные частицы, которые взаимодействуют с магнитными полями. Эти частицы находятся в магнитосфере, окружающей обнаруженный небесный объект.

Это первый случай, когда сигнатура магнитного поля экзопланеты была обнаружена непосредственно на планете за пределами нашей Солнечной системы. Мощное магнитное поле защищает атмосферу и поверхность HAT-P-11b от прямой бомбардировки космическими частицами.

Ученые отмечают, что открытие магнитосферы на планете HAT-P-11b создает определенную интригу. Сам факт существования такого поля указывает на то, что на планете потенциально может существовать жизнь.