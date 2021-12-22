Соседи подрались из-за парковки на МЖК в Новосибирске

Двое новосибирцев подрались из-за парковки на улице Высоцкого, в обстоятельствах конфликта разбирается полиция.

Видео драки появилось в соцсетях во вторник вечером, в кадре один мужчина на парковке жилого дома пинает другого ногами.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, на место происшествия выезжал экипаж ППС. Оба участника конфликта написали заявления в полицию. На месте медпомощь никому не потребовалась, но позже один из мужчин обратился в больницу.

«Предварительно установлено, что конфликт между мужчинами мог произойти из-за парковочного места», — говорится в сообщении.