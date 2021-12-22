Соседи подрались из-за парковки на МЖК в Новосибирске

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Двое новосибирцев подрались из-за парковки на улице Высоцкого, в обстоятельствах конфликта разбирается полиция.
Видео драки появилось в соцсетях во вторник вечером, в кадре один мужчина на парковке жилого дома пинает другого ногами.
По информации ГУ МВД по Новосибирской области, на место происшествия выезжал экипаж ППС. Оба участника конфликта написали заявления в полицию. На месте медпомощь никому не потребовалась, но позже один из мужчин обратился в больницу.
«Предварительно установлено, что конфликт между мужчинами мог произойти из-за парковочного места», — говорится в сообщении.
west_nikКакая химера! Сидеть за океаном и беспокоиться за Европу...А потом вместе с европейскими друзьями разрабатывать...
Denis CENTRГнобить бывших- значит гнобить свой выбор. А чего еще можно было ожидать от этой гиены, у нее вся жизнь...
correctorЧто не устраивает янки:1. Россия есть
DYNAMO7294Ушел бы он лучше в отставку сегодня и сейчас!