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Соседи подрались из-за парковки на МЖК в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое новосибирцев подрались из-за парковки на улице Высоцкого, в обстоятельствах конфликта разбирается полиция.

Видео драки появилось в соцсетях во вторник вечером, в кадре один мужчина на парковке жилого дома пинает другого ногами.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, на место происшествия выезжал экипаж ППС. Оба участника конфликта написали заявления в полицию. На месте медпомощь никому не потребовалась, но позже один из мужчин обратился в больницу.

«Предварительно установлено, что конфликт между мужчинами мог произойти из-за парковочного места», — говорится в сообщении.

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west_nik

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corrector

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DYNAMO7294

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