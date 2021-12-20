НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Объем взяток при госзакупках оценили в триллионы рублей

Источник:
РБК
490 4
Фото: © Sibnet.ru

Размер взятки при государственных закупках в России составляет около пятой части от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в этой сфере достигает почти 6,6 триллиона рублей, говорится в исследовании Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

При прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивался 71% поставщиков. 83% респондентов осуждают коррупцию, но бороться за заказы неправомерными путями их вынуждает очень высокая конкуренция за госзаказ, приводит РБК исследование.

На основе полученных ответов на косвенные вопросы исследователи обнаружили, что не менее двух из трех компаний сообщили о наличии выплат представителям заказчик. Их суммы варьировались от 3 до 65% стоимости госконтракта.

Для сравнения: 6,6 триллиона — это 6,2% валового внутреннего продукта России (107 триллионов рублей за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 триллиона рублей).

Еще по теме
Экс-министра в Хакасии осудили за незаконное использование санавиации
Мужа кассирши в Ачинске арестовали по делу о краже 20 млн рублей
Томич получил условный срок за реабилитацию нацизма
Учительница на Алтае стала фигурантом уголовного дела
смотреть все
ЧП #Криминал #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Скрытые источники выбросов обнаружили на омских ТЭЦ
Цыденов собрался идти на выборы главы Бурятии
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Чиновница Комкова и сообщники признаны виновными в деле «Зимней вишни»
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (4)
Картина дня
Названы главные риски для российской экономики
Расследование крушения MH17 дополнили российскими показаниями
Первый пуск ракеты «Сармат» перенесли на 2022 год
Смартфоны Xiaomi получат новую операционную систему
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
78
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
53
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
40
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
38
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
32
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
Sibnet.Ru