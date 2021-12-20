Объем взяток при госзакупках оценили в триллионы рублей

Размер взятки при государственных закупках в России составляет около пятой части от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в этой сфере достигает почти 6,6 триллиона рублей, говорится в исследовании Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

При прохождении конкурсных процедур с коррупцией сталкивался 71% поставщиков. 83% респондентов осуждают коррупцию, но бороться за заказы неправомерными путями их вынуждает очень высокая конкуренция за госзаказ, приводит РБК исследование.

На основе полученных ответов на косвенные вопросы исследователи обнаружили, что не менее двух из трех компаний сообщили о наличии выплат представителям заказчик. Их суммы варьировались от 3 до 65% стоимости госконтракта.

Для сравнения: 6,6 триллиона — это 6,2% валового внутреннего продукта России (107 триллионов рублей за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 триллиона рублей).