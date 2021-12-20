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Новосибирцев предупредили о морозах в новогодние праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новогодняя ночь в Новосибирске ожидается теплой, но со 2 января сильно похолодает, сообщила пресс-служба «Яндекса».

По данным аналитиков «Яндекс.Погоды», 29-30 декабря ночные температуры будут опускаться до минус 30 градусов. 31 декабря днем будет около минус 5 градусов 1 января — около нуля, возможна гололедица.

Потом температура сильно упадет — днем 2 января ожидается около минус 20, ночью 3-4 января столбики термометров могут опуститься до минус 40 градусов. Ожидается, что морозы продлятся до Рождества.

«Атмосферное давление тоже будет меняться — метеорологи предупреждают метеозависимых о сильных перепадах», — говорится в сообщении.

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Жизнь #Гео #Новый год
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