Новосибирцев предупредили о морозах в новогодние праздники

Новогодняя ночь в Новосибирске ожидается теплой, но со 2 января сильно похолодает, сообщила пресс-служба «Яндекса».

По данным аналитиков «Яндекс.Погоды», 29-30 декабря ночные температуры будут опускаться до минус 30 градусов. 31 декабря днем будет около минус 5 градусов 1 января — около нуля, возможна гололедица.

Потом температура сильно упадет — днем 2 января ожидается около минус 20, ночью 3-4 января столбики термометров могут опуститься до минус 40 градусов. Ожидается, что морозы продлятся до Рождества.

«Атмосферное давление тоже будет меняться — метеорологи предупреждают метеозависимых о сильных перепадах», — говорится в сообщении.