НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Томич получил условный срок за реабилитацию нацизма

Источник:
Sibnet.ru
120 0
Фото: © Sibnet.ru

Томский областной суд рассмотрел уголовное дело о реабилитации нацизма – местный житель отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Геббельса и получил за это условный срок, сообщила прокуратура Томской области.

По данным прокуратуры, в мае 2020 года и в мае 2021 года, когда акция «Бессмертный полк» проводилась онлайн, томич отправил на сайт проекта фото одного из ближайших сподвижников Гитлера Йозефа Геббельса. 

Таким образом, по данным ведомства, обвиняемый пытался с одобрить преступления, установленные приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года.

Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил виновного двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также два года томичу нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях.

Еще по теме
Мужа кассирши в Ачинске арестовали по делу о краже 20 млн рублей
Учительница на Алтае стала фигурантом уголовного дела
Патологоанатома оштрафовали на 4 млн рублей за помощь ритуальщикам
Укравшая 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции
смотреть все
ЧП #Криминал #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Мужа кассирши в Ачинске арестовали по делу о краже 20 млн рублей
Томич получил условный срок за реабилитацию нацизма
КамАЗ врезался в автобус с пассажирами в Красноярском крае
Кирпич и гранит: что скрывает дом‑легенда в центре Новосибирска
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин рассказал о предотвращенных в России терактах
НАТО обсудит требования России
Масштабный сбой в системе ГИБДД устранен
Песков назвал антипрививочников «опасными дураками»
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
72
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
47
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
40
Россия и Китай создадут независимую финансовую структуру
33
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
32
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
Sibnet.Ru