Томич получил условный срок за реабилитацию нацизма

Томский областной суд рассмотрел уголовное дело о реабилитации нацизма – местный житель отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Геббельса и получил за это условный срок, сообщила прокуратура Томской области.

По данным прокуратуры, в мае 2020 года и в мае 2021 года, когда акция «Бессмертный полк» проводилась онлайн, томич отправил на сайт проекта фото одного из ближайших сподвижников Гитлера Йозефа Геббельса.

Таким образом, по данным ведомства, обвиняемый пытался с одобрить преступления, установленные приговором Международного военного трибунала от 1 октября 1946 года.

Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил виновного двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также два года томичу нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях.