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Элина Пан из Красноярска прошла в полуфинал «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица из Красноярска Элина Пан прошла в полуфинал десятого сезона «Голоса» в составе команды Леонида Агутина, зрители отдали за нее больше всего голосов.

В четвертьфинале голоса наставников и зрителей суммируются, из каждой команды в полуфинал проходят по два исполнителя, набравших больше всего голосов. Обычно на этом этапе выбывают спасенные из других команд участники, но бывшая подопечная Димы Билана оказалась лидером зрительского голосования в команде Агутина.

Элина Пан спела композицию «Qudate Conmigo» греческого композитора Янни Хрисомаллиса. Песня вошла в концертный альбом Yanni Voices 2009 года.

Особенно доволен выступлением певицы из Красноярска остался Билан. «Элина, такое чувство, что вам все подвластно, абсолютно. И я кусаю локти. Невероятно просто, потрясающе: ноты, интонации», — эмоционально похвалил Пан бывший наставник.

Все полуфиналисты «Голоса 10»

Агутин, распределяя 100%, отдал Пан всего 30, 50% достались Вячеславу Явкину и 20% — Юрию Навроцкому. Но зрители выбрали своего лидера, отдав больше 50% голосов за Элину Пан. После итогового подсчета в полуфинал прошли Пан (81%) и Явкин (84%). Юрий Навроцкий покинул проект.


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