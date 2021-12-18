Элина Пан из Красноярска прошла в полуфинал «Голоса»

Певица из Красноярска Элина Пан прошла в полуфинал десятого сезона «Голоса» в составе команды Леонида Агутина, зрители отдали за нее больше всего голосов.

В четвертьфинале голоса наставников и зрителей суммируются, из каждой команды в полуфинал проходят по два исполнителя, набравших больше всего голосов. Обычно на этом этапе выбывают спасенные из других команд участники, но бывшая подопечная Димы Билана оказалась лидером зрительского голосования в команде Агутина.

Элина Пан спела композицию «Qudate Conmigo» греческого композитора Янни Хрисомаллиса. Песня вошла в концертный альбом Yanni Voices 2009 года.

Особенно доволен выступлением певицы из Красноярска остался Билан. «Элина, такое чувство, что вам все подвластно, абсолютно. И я кусаю локти. Невероятно просто, потрясающе: ноты, интонации», — эмоционально похвалил Пан бывший наставник.

Агутин, распределяя 100%, отдал Пан всего 30, 50% достались Вячеславу Явкину и 20% — Юрию Навроцкому. Но зрители выбрали своего лидера, отдав больше 50% голосов за Элину Пан. После итогового подсчета в полуфинал прошли Пан (81%) и Явкин (84%). Юрий Навроцкий покинул проект.