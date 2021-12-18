Определились все полуфиналисты 10‑го сезона «Голоса»

Зрители и наставники «Голоса 10» выбрали восемь полуфиналистов проекта, четыре участника покинули шоу. Выпуск четвертьфинала прошел в прямом эфире с пустым креслом наставника — умершего Александра Градского никем не заменили, а его подопечные выступали без наставника.

По правилам проекта в четвертьфинале выступают по трое участников от каждой команды. Наставник распределяет 100 баллов среди тройки в пропорции 50:30:20. Далее к полученным баллам добавляются зрительские голоса, и два музыканта, набравшие больше баллов, проходят в полуфинал.

Полуфиналистами «Голоса» из команды Димы Билана стали Ильхом Тагиров и Ернар Садирбаев. Покинула проекта Юлия Курганова, которая перешла к Билана из команды Александра Градского. В команде Пелагеи до полуфинала прошли Юлия Кошкина и Александр Волкодав, Виктор Кириллов (бывший подопечный Градского) выбыл.

В команде Леонида Агутина путь в проекте продолжили Вячеслав Явкин и Элина Пан (бывшая участница команды Билана). Покинул проект белорусский артист Юрий Навроцкий.

По итогам зрительского голосования в полуфинал прошли Татьяна Качурина и Алишер Каримов, которые набрали 55% и 35% зрительских голосов. Покинула проект Карина Купер, которую Градский забрал в свою команду после нокаутов, где она выбыла из команды Леонида Агутина.