Красноярский силач отбуксировал восьмитонный грузовик на 47 метров

Красноярский силач Иннокентий Веселов отбуксировал восьмитонный грузовик на 47 метров, сообщает компания DAF.

В четверг в Красноярске мастер спорта по тяжелой атлетике и силовому экстриму Иннокентий Веселов отбуксировал грузовой автомобиль DAF XF 480 весом 8,4 тонны на марафонскую дистанцию – 47,5 метров – всего за 54 секунды. Регистрировал рекорд президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

«Уникальность и сложность рекорда заключается в том, что установление рекорда проходило в суровых условиях заснеженной Сибири. Стресс, который испытывал атлет, запредельный. Всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную и скользкую дорогу», — отметил директор АТЦ «ТРАК24» Антон Борисов.

Веселов был признан в 2019 году самым сильным сибиряком. Он часто тянет то тяжелый самолет, то другие тяжелые машины.