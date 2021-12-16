Воистину воскресла: четвертое пришествие «Матрицы»

«Матрица: Воскрешение», четвертая часть культовой научно-фантастической франшизы, выходит в прокат. На экраны возвращаются Нео и Тринити в исполнении Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс, а в кресле режиссера — Лана Вачовски. Какой получилась самая громкая кинопремьера года?

Сюжет: возвращение легенды

Предыдущая «Матрица» вышла в далеком 2003 году и вроде бы сюжетно завершила трилогию. Нео и Тринити жертвуют собой, чтобы остановить войну и установить хрупкий мир между разумными машинами и «проснувшимися» людьми.

Агент Смит побежден, подземный город Зион продолжает существовать. Но фактический перезапуск франшизы потребовал возвращения к истокам — в начале четвертого фильма нам показывают новую реальность, где Нео жив и снова ничего не знает о Матрице.

Фото: © кадр из фильма

И вновь главного героя зовут Томас Андерсон, он ходит на сеансы к психоаналитику, где рассказывает про свои кошмары. Только теперь он не хакер — а гейм-дизайнер, который создал три части компьютерной игры «Матрица».

Чтобы оставаться в ладах с психикой, Нео пьет синие таблетки. А еще — иногда встречает в кофейне Simulatte мать двоих детей, которая ему сильно кого-то напоминает. В какой-то момент он решает познакомиться и внезапно осознает, что реальность — всего лишь сон.

Премьера в России: 16 декабря 2021 года

Страна: США, Warner Bros, Village Roadshow Pictures

Жанр: киберпанк, научная фантастика, боевик

Режиссер: Лана Вачовски

Актеры: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит

Продолжительность: 148 минут

Возраст: 16+

Съемки: проект «Мороженое»

Хорошо известно, что Лилли и Лана Вачовски неоднократно отказывались снимать продолжение своей самой знаменитой трилогии. Так, в 2015 года Лилли Вачовски назвала съемки сиквела-перезапуска «особенно отталкивающей идеей».

Но студия Warner Bros. настаивала. В 2017 году прошел слух, что «Матрицу» точно перезапустят. Вскоре после этого Киану Ривз заявил, что вернется к франшизе только в том случае, если у руля проекта будут стоять Вачовски.

Лилли в очередной раз отказалась, а вот Лана свое мнение изменила — по ее словам, горюя после смерти родителей, она поняла, что может вернуть Нео и Тринити к жизни. Соавторами сценария стали британский писатель Дэвид Митчелл и сценарист Александр Хемон.

В августе 2019 года проект официально анонсировали, съемки под кодовым названием проект «Мороженое» стартовали в феврале 2020 года. Сцены снимали в Сан-Франциско, Чикаго, Германии, а также павильонах студии Babelsberg Studio.

К Киану Ривз и Керри-Энн Мосс присоединились Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф, Джада Корен Пинкетт-Смит и Ламбер Вильсон.

Оценки: что говорят критики

На сайте «Критиканство» рейтинг «Матрицы» на данный момент составляет 62% — по сравнению с культовым фильмом 1999 года это довольно скудно. Многие отмечают, что в некоторых моментах четвертая часть выглядит вымученной.

Так, критик Павел Соломатин назвал возвращение актеров оригинальной трилогии в сиквел «невыносимой болью». В свою очередь, Антон Долин похвалил картину, назвав ее универсальным фильмом о любви.

Критик Ярослав Забалуев подмечает, что ключевым переосмыслением четвертой части стал отказ от концепции Спасителя и переход к идее спасительной любви. При этом Тринити из возлюбленной Нео сама становится важным элементом «Матрицы».

Стоит ли смотреть

«Матрица: Воскрешение» — фильм-перевертыш. Если в первых трех частях «Матрицы» персонажи совершали прыжок от иллюзий к реальности, то теперь Нео и его команда фактически идут в обратном направлении — от действительности к иллюзиям.

Более значимой становится любовная линия главных героев, которая в оригинальной трилогии подавалась весьма дозировано. Огромное значение в сюжете приобретает линия поиска и спасения Тринити.

Фото: © кадр из фильма

Визуально фильм выглядит сочнее предшественников. Качественного экшена тоже предостаточно, но если в 1999 году эффекты bullet time выглядели по-настоящему революционными, то теперь этим никого не удивишь.

В итоге у Ланы Вачовски получился крепкий фантастический боевик, который с одной стороны является прямым продолжением легендарной трилогии, а с другой — ее переосмыслением. Концепция иллюзий и реальностей здесь показывается с другой точки зрения.

И пусть четвертая часть насквозь пропитана фансервисом и отсылками, она все равно остается хорошим фильмом. Конечно, «Матрица: Воскрешение» не станет культовым произведением, но Вачовски удалось максимально приблизиться к первой ленте. И снова показать будоражащую хрупкость окружающей действительности.