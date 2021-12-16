Жириновский седьмой раз привился от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что сделал седьмую прививку от коронавируса, об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Ранее я уже сделал вакцинацию "Спутником V", а на этот раз — "КовиВаком" от Центра имени Чумакова. Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года», — отметил он.

Жириновский отметил, что ни разу не заболел COVID-19. По его словам, он чувствует себя хорошо. Политик также выразил сожаление из-за нежелания многих россиян прививаться, несмотря на продолжающуюся пандемию.

Известно, что с осени прошлого года Жириновскому сделали четыре инъекции «Спутником V» и «Спутником Лайт», еще две — «КовиВаком». Глава ЛДПР отмечал, что все уколы он перенес хорошо, у него даже не поднималась температура.