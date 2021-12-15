Киркоров выпустил клип к саундтреку фильма «Елки 8»

Певец Филипп Киркоров выпустил клип на новый хит «Раненый» к фильму «Елки 8», также он сыграл эпизодическую роль в новогодней комедии, которая выйдет в прокат 16 декабря.

Клип на песню «Раненый» снял Василий Зоркий, режиссер новеллы «Елки 8» под названием «Как в Лапландии», в которой Филипп Киркоров появляется в неожиданном для себя образе: он сыграл сотрудника ЧОПа. Партнерами певца по фильму стали актеры Никита Ефремов, Михаил Белянин и Полина Пушкарук.

«В один день мне позвонил Тимур Бекмамбетов и пригласил сняться в кино, а я как раз закончил запись песни "Раненый". Я отправил ее Тимуру, через 3 минуты он мне перезванивает и говорит: "Да! Оно! Именно такую песню и искали". Учитывая то, что случай в этом проекте сыграл немалую роль, я думаю, что у нас все получится, и песня, и клип будут популярны», — рассказал Киркоров.

«Елки 8» — продолжение российской новогодней франшизы. Новая лента по традиции состоит из нескольких новелл, которые снимались в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде, Красноярске и других городах России.