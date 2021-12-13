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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Новогодние корпоративы запретили в Республике Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Массовые новогодние мероприятия и корпоративы запретили в Республике Алтай из-за ситуации с коронавирусом, решение принял оперштаб региона, сообщают власти республики.

«Решением оперштаба с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, а также гражданам запрещается проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних (рождественских) праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера», – сказано в сообщении.

За последнюю неделю в регионе заболел 231 человек – практически столько же, сколько неделей раньше. При этом больше всего заражений отмечается в самых густонаселенных муниципалитетах – Горно-Алтайске и Майминском районе. При этом отмечается, что в целом заболеваемость в субъекте постепенно снижается.

В соседнем Алтайском крае, где обстановка с COVID-19 более серьезная, такой запрет решили не вводить. В этом году доступ на новогодние мероприятия получат жители, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест.

Также по решению оперштаба Алтайского края снят запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00 часов, но доступ к получению таких услуг будет предоставлен только гражданам при наличии QR-кодов. В Республике Алтай ограничения на ночные часы работы общепита продолжает действовать с 23.00 до 8.00 часов утра.

Тема: Коронакризис
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Республика Алтай #Досуг #Новости COVID19
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