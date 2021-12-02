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Новогодние корпоративы разрешили на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новогодние корпоративы и другие праздничные мероприятия разрешили в Алтайском крае, их участники должны будут выполнить ряд условий, сообщило правительство региона.

Запрет на проведение новогодних корпоративных мероприятий вводился в крае в прошлом году, он действовал с 15 декабря по 15 января. В этом году доступ на новогодние мероприятия получат граждане, закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и свежий ПЦР-тест.

Также по решению оперштаба снят запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 6.00 часов, но доступ к получению таких услуг будет предоставлен только гражданам при наличии QR-кодов.

В новой редакции антиковидного указа с 50% до 70% увеличилась норма заполняемости помещений при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах. При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек.

Также сохранился запрет на проведение дискотек, в том числе в ночных клубах. Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений возлагается на собственников указанных объектов и на организаторов массовых (публичных), в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также на лиц, оказывающих услуги общественного питания.

Предъявление QR-кодов остается обязательным условием при посещении торговых, торгово-развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных объектов, учреждений досуга, пансионатов, домов и баз отдыха санаториев, а также объектов общественного питания. Это не распространяется на обслуживание на вынос и деятельности столовых, буфетов, кафе и иных организаций, осуществляющих организацию питания работников организаций.

Изменились правила заселения в гостиницы: при отсутствии QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест. Проверка достоверности предоставляемых гражданами QR-кодов возлагается на собственников названных объектов.

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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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