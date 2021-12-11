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Шампанское резко подорожало в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Цена игристого вина в рознице подскочила за год на 14% — до 317 рублей, следует из данных компании «Эвотор», которая обрабатывает данные чеков 800 тысяч платежных терминалов в магазинах на всей территории страны.

Отмечается, что в Москве шампанское в среднем стоит 491 рубль, в Санкт-Петербурге — 422 рубля. Самое дорогое игристое вино зарегистрировано в Якутии — 546 рублей. В Красноярском крае средняя стоимость этого напитка составляет 321 рубль.

В Краснодарском крае бутылка шампанского стоит 315 рублей, в Калининградской области — 281 рубль, в Нижегородской области — 260 рублей, в Челябинской области — 239 рублей, в Чувашии — 203 рубля.

Ретейлеры отмечают, что в целом уровень продаж игристых вин в 2021 году остается на уровне прошлого. За период с 1 по 8 декабря средний чек покупки шампанского в российских магазинах составил 460 рублей.

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Топ комментариев

DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

jeryakob

щас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам

Алекс555

Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.

Dima73

Всего то?155 125 000 руб,это же мелочь.У всех родителей есть такая заначка.Лекарство для небожителей.
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