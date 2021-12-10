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Новосибирцы вошли в топ самых опаздывающих россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирцы оказались среди россиян, чаще всего опаздывающих выйти к такси, особенно если они едут от любимых, сообщает сервис Ситимобил.

Согласно данным, по среднему времени опоздания на такси в тройку городов входит Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. В период с 21 октября по 1 декабря пользователи Новосибирска в среднем опоздали на более 900 часов на в такси.

В среднем пользователи Ситимобил чаще задерживаются на такси, когда едут от любимого, чем от любимой. Интересно, что есть даже топ мужских и женских имен, к носителям которых опаздывают чаще или реже: например, стабильно пользователи опаздывали на такси, когда собирались ехать к девушкам по имени Катя. Больше всего минут платного ожидания такси зафиксировано при поездках к людям по имени Дмитрий и Анастасия.

Интересно, что респонденты из Новосибирска относятся к чужим опозданиям терпимо: больше трети готовы спокойно подождать, если речь не идет о срочном деле, еще 32% отнесутся с большим пониманием, если их заранее предупредят о том, что придется подождать. Каждый пятый категорически не терпит опозданий, а кто-то готов даже отменить встречу с человеком, который задерживается более чем на 10 минут.

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Новосибирск #Транспорт и дороги
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