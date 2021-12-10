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Девушки из Норильска и Иркутска выступят в нокаутах «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Две участницы 10-го «Голоса» из Сибири поборются за выход в четвертьфинал проекта, вторую часть этапа нокауты покажу на Первом канале в пятницу, 10 декабря.

В нокаутах от команды Пелагеи выступит Юлия Кошкинаиз Иркутска, от команды Димы Билана — Элина Паниз Норильска (Красноярский край).

По правилам нокаутов, участники каждой команды объединяются в тройки. Каждый музыкант исполняет сольную песню, наставник выбирает только одного артиста, который проходит дальше.

Также другие наставники могут спасти по одному участнику из чужой команды. Этим правом уже воспользовались Пелагея и Билан, поэтому шансов на спасение в «Голосе» осталось всего два.

Этап нокаутов покажут в пятницу, 10 декабря, на Первом канале. Выпуск был отснят еще до смерти наставника Александра Градского, поэтому зрители в последний раз увидят музыканта в шоу «Голос».

Культгид
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