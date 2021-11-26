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Элина Пан из Норильска победила в поединках «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Певица Элина Пан из Норильска после слепых прослушиваний «Голоса» попала в команду Димы Билана. На этапе поединков, где участники команд соревнуются друг с другом, девушка из Красноярского края одержала победу.

Пан выступила вместе с близняшками Ольгой и Любовью Кузнецовыми. Участницы «Голоса» исполнили песню «Like a Prayer», первый сингл Мадонны из четвертого студийного альбома. Все выступление наставник команды Дима Билан стоя пританцовывал.

После выступления судьи остались в восторге от исполнения девушек. Пелагея сказала, что Мадонна и та не смогла бы так спеть свой сингл.

«Вы все мне дороги. Люба и Ольга, вы потрясающие вокалистки, вы это знаете. Но мне интересно пойти с Элиной», — сказал Дима Билан, оставив сибирячку в своей команде.

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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

corrector

"На данным момент публикация Володина собрала около 700 тысяч просмотров и более 500 тысяч комментариев.."...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское
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