Элина Пан из Норильска победила в поединках «Голоса»

Певица Элина Пан из Норильска после слепых прослушиваний «Голоса» попала в команду Димы Билана. На этапе поединков, где участники команд соревнуются друг с другом, девушка из Красноярского края одержала победу.

Пан выступила вместе с близняшками Ольгой и Любовью Кузнецовыми. Участницы «Голоса» исполнили песню «Like a Prayer», первый сингл Мадонны из четвертого студийного альбома. Все выступление наставник команды Дима Билан стоя пританцовывал.

После выступления судьи остались в восторге от исполнения девушек. Пелагея сказала, что Мадонна и та не смогла бы так спеть свой сингл.

«Вы все мне дороги. Люба и Ольга, вы потрясающие вокалистки, вы это знаете. Но мне интересно пойти с Элиной», — сказал Дима Билан, оставив сибирячку в своей команде.