Дореволюционный фонтан восстановят в Бийске

Дореволюционный фонтан, который был первым на Алтае, решили восстановить в Бийске, сейчас на его месте пустырь, сообщили представители музея алтайской духовной миссии.

«Посмотреть на такую диковинку и погулять по тенистой Архиерейской роще бийчане приходили целыми семьями. Он имел круглую форму и был выполнен из гранита. Диаметр первого бийского фонтана составлял 5 метров. В центре бассейна возвышалась мраморная птица, которая в своем клюве держала щуку, и уже из этой щуки и фонтанировала вода», – сообщает«Бийский рабочий».

Те, кто застал время до начала 50-х годов XX века, еще помнят этот фонтан. Сейчас на этом месте остался лишь пустырь. Фонтан остался лишь на старых фотографиях.

«Сейчас ведутся работы по воссозданию. Чаша фонтана уже готова. Главные герои – лебедь и щука, тоже. Надеемся, что следующим летом фонтан будет действовать и радовать нас своей красотой», – поделились сотрудники музея.

Предполагается, что фонтан расположат на прежнем месте, у Архиерейского дома. Отмечается, что там до сих пор сохранились три вековые липы, которым более ста лет.