Гигантский космический выброс воспроизвел спираль ДНК

Астрономы при изучении выбросов галактики Messier 87 обнаружили загадочную спиралевидную структуру, внешне очень похожую на структуру ДНК.

Ученых заинтересовала гигантская струя, выброшенная из ядра гигантской эллиптической галактики, расположенной в 55 миллионах световых лет от Земли, пишет Astrophysical Journal Letters.

Изучение образования показало, что материал в этой струе представляет собой двойную спираль, похожую на структуру ДНК. Длина выброса составляет примерно 3300 световых лет, при этом ее форму исследователи объясняют наличием спиральных магнитных полей от черной дыры.

Известно, что галактика M87 в своем центре скрывает сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 6,5 миллиарда раз превосходит по массе наше Солнце. Астрономы полагают, что необычная форма выброса вызвана воздействием гигантского объекта.