НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Гигантский космический выброс воспроизвел спираль ДНК

Источник:
Sibnet.ru
321 0
Фото: © NRAO/AUI/NSF

Астрономы при изучении выбросов галактики Messier 87 обнаружили загадочную спиралевидную структуру, внешне очень похожую на структуру ДНК.

Ученых заинтересовала гигантская струя, выброшенная из ядра гигантской эллиптической галактики, расположенной в 55 миллионах световых лет от Земли, пишет Astrophysical Journal Letters.

Изучение образования показало, что материал в этой струе представляет собой двойную спираль, похожую на структуру ДНК. Длина выброса составляет примерно 3300 световых лет, при этом ее форму исследователи объясняют наличием спиральных магнитных полей от черной дыры.

Известно, что галактика M87 в своем центре скрывает сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 6,5 миллиарда раз превосходит по массе наше Солнце. Астрономы полагают, что необычная форма выброса вызвана воздействием гигантского объекта.

Тема: Человек и космос
Ученый случайно искривил пространство и время
Открыта «невозможная» галактика без темной материи
Российские спутники сняли солнечное затмение
Китайский луноход заметил на горизонте «таинственный дом»
смотреть все
Технологии #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские власти заявили о вакцинации миллиона жителей
Уволенная за стриптиз учительница удалила страницу в Instagram
Четверо иркутян арестованы за мошенничество при поставках медтехники
Бурятская боксерша решила продать подаренное за медаль стадо баранов
Самое популярное
Россия заблокировала анонимную сеть Tor
Россия ограничит использование старых автомобилей
Энтузиаст показал фотореалистичную бурю в GTA V
Китайский луноход заметил на горизонте «таинственный дом»
Обсуждение (0)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
38
Путин поручил увеличить производство продуктов питания
37
Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины
29
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
27
Опубликована карта «вторжения» России на Украину
27
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
Sibnet.Ru