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Ученый случайно искривил пространство и время

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Исследователь DARPA случайно сделал открытие, которое стало первым в мире экспериментальным подтверждением реальности так называемого варп-пузыря, которое может сделать реальным создание космического двигателя, искривляющего пространство и время.

Гарольд Уайт проводил исследование эффекта Казимира для различных геометрических структур. Этот эффект позволяет проявляться определенным квантовым явлениям в виде взаимного притяжения двух объектов под действием свободно рождающихся и исчезающих частиц, пишет European Physical Journal.

Во время анализа распределения энергии оказалось, что оно соответствует выкладкам физика-теоретика Мигеля Алькубьерре о возможности существования варп-пузыря. Это подтверждает реальность рукотворного искривления пространства и движения со скоростью выше скорости света.

Теперь исследователь намерен провести эксперимент с цилиндром диаметром 4 микрометра со сферой диаметром 1 микрометр внутри него. Изучение трехмерного распределения плотности энергии внутри и вокруг этих объектов позволит подтвердить или опровергнуть открытие.

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Технологии #Наука #Космос
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