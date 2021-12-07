Лидеров иркутской организации «Свидетелей Иеговы» арестовали

Непосредственные руководители иркутской ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» задержаны, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в 2017 — 2021 годах в Иркутской области продолжалась деятельность организации Свидетели Иеговы «Центральная, Иркутск», несмотря на то, что Верховный суд РФ ликвидировал подобные организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. В октябре 2021 года были задержаны семь человек.

В декабре следователи задержали непосредственных руководителей иркутской организации. Ими оказались 33-летний житель Республики Хакасия и 34-летний житель Кемеровской области.

Установлено, что именно они курировали деятельность запрещенной организации. Подозреваемые по статье «Организация деятельности экстремистской организации» арестованы.