Лидеров иркутской организации «Свидетелей Иеговы» арестовали

Непосредственные руководители иркутской ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» задержаны, сообщило СУ СКР по Иркутской области.
По данным следствия, в 2017 — 2021 годах в Иркутской области продолжалась деятельность организации Свидетели Иеговы «Центральная, Иркутск», несмотря на то, что Верховный суд РФ ликвидировал подобные организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. В октябре 2021 года были задержаны семь человек.
В декабре следователи задержали непосредственных руководителей иркутской организации. Ими оказались 33-летний житель Республики Хакасия и 34-летний житель Кемеровской области.
Установлено, что именно они курировали деятельность запрещенной организации. Подозреваемые по статье «Организация деятельности экстремистской организации» арестованы.
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