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Гагарина сыграет ведьму в фильме по сказке «Летучий корабль»

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Полина Гагарина исполнит роль ведьмы Леди Джейн в музыкальном фильме по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль». Артистка перевоплотилась для образа до неузнаваемости.

«Мой персонаж Леди Джейн — это новая, специально написанная героиня "Летучего Корабля". Конечно, в фильме-сказке звучит прекрасная музыка, приключения и мифология захватывают с первых минут», — написала Гагарина о новом проекте в Instagram.

Сказку расскажут современным киноязыком, углубив героев и переосмыслив сюжет, добавив еще больше захватывающих приключений и юмора.

В главных ролях зрители увидят Александра Метелкина, который сыграет Ивана, и Анастасию Мытражик, она перевоплотится в Забаву. Режиссер картины — Алексей Учитель. На экраны фильм выйдет не раньше 2022 года, точная дата релиза пока не известна.

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