США объявили бойкот Олимпийских игр в Китае

Соединенные Штаты приняли решение устроить дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Администрация президента США Джо Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине», — цитирует ТАСС заявление Псаки.

Она уточнила, что решение правительства Соединенных Штатов не распространяется на спортсменов, которые смогут поехать на состязания в Пекин. «Спортсмены из команды США пользуются нашей полной поддержкой. Мы их будем поддерживать на 100%, будем болеть за них из дома», — отметила Псаки.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

МИД КНР категорически выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года