Ургант высмеял БДСМ-комнату в здании бурятской школы искусств

Телеведущий Иван Ургант в «Вечернем Урганте» иронизировал над новостью о БДСМ-комнате в здании детской школы искусств в Бурятии.

В муниципальном учреждении работала сауна, которую закрыли после обвинения в оказании интим-услуг. Кинодеятель Артем Бурлов разоблачил сауну, он записал на видео разговор с администратором о расценках на интимные услуги. На сайте сауны обнаружили фотографии комнаты с атрибутикой БДСМ.

«Они не расшифровали. Может быть, это бурятская детская семейная мастерская? По изготовлению кляпов и необычных сбруй», — пошутил Ургант.

«Бурятия хайпанула на всю Россию», — так отреагировали в соцсетях жители региона. Большинство пользователей оценило шутки телеведущего.