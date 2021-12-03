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Ургант высмеял БДСМ-комнату в здании бурятской школы искусств

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущий Иван Ургант в «Вечернем Урганте» иронизировал над новостью о БДСМ-комнате в здании детской школы искусств в Бурятии.

В муниципальном учреждении работала сауна, которую закрыли после обвинения в оказании интим-услуг. Кинодеятель Артем Бурлов разоблачил сауну, он записал на видео разговор с администратором о расценках на интимные услуги. На сайте сауны обнаружили фотографии комнаты с атрибутикой БДСМ.

«Они не расшифровали. Может быть, это бурятская детская семейная мастерская? По изготовлению кляпов и необычных сбруй», — пошутил Ургант.

«Бурятия хайпанула на всю Россию», — так отреагировали в соцсетях жители региона. Большинство пользователей оценило шутки телеведущего.

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