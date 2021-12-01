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Путин поедет на Олимпиаду в Пекине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует поехать на открытие Олимпийских игр 2022 года в Пекине — это будет четвертая Олимпиада, которую он посетит.

«Я планировал поехать на открытие (Олимпиады)», — ответил Путин на вопрос во время выступления на форуме «Россия зовет!».

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Игры-2022, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Впервые Путин побывал на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, тогда он был главой правительства. В 2012 году в Лондоне он посещал на финальные соревнования по дзюдо. В 2014 году Путин присутствовал на открытии домашней Олимпиады в Сочи.

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