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Авария с тремя машинами произошла в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД Новосибирска

Три автомобиля столкнулись на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, пострадал один человек, сообщает городское УГИБДД.

Во вторник вечером в 22.00 на территории Кировского района водитель на автомобиле Kia Rio двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Таймырская с левым поворотом на улицу Лыщинского. У дома на улице Немировича-Данченко, 161, он столкнулся с автомобилем Volvo XC90.

После чего автомобиль Volvo XC90 столкнулся с Toyota Camry, который стоял припаркованный в парковочном кармане возле дома №161.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Kia, который был госпитализирован в реанимацию, с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рвано-ушибленная рана головы».

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