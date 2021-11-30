Бастрыкин вспомнил про «забастовку скорых» в Омске

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования «забастовки» машин скорой помощи в Омске, произошедшей больше года назад.

В октябре прошлого года машины скорой помощи со включенными сиренами подъехали к зданию Минздрава Омской области, потому что некуда было везти больных коронавирусом в тяжелом состоянии. Только после этой «акции» пациентам нашлись места в стационарах. ЧП стоило должности министру здравоохранения. Также СМИ публиковали данные о том, что один больных умер после долгого ожидания.

По информации СКР, в СМИ было опубликовано обращение к Бастрыкин, связанное с этой темой.

«Автор статьи выражает несогласие с ходом расследования уголовного дела и принятым процессуальным решением по факту происшествия … Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Марковиченко С.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях», — сказано в сообщении следствия.