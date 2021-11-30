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Бастрыкин вспомнил про «забастовку скорых» в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования «забастовки» машин скорой помощи в Омске, произошедшей больше года назад.

В октябре прошлого года машины скорой помощи со включенными сиренами подъехали к зданию Минздрава Омской области, потому что некуда было везти больных коронавирусом в тяжелом состоянии. Только после этой «акции» пациентам нашлись места в стационарах. ЧП стоило должности министру здравоохранения. Также СМИ публиковали данные о том, что один больных умер после долгого ожидания.

По информации СКР, в СМИ было опубликовано обращение к Бастрыкин, связанное с этой темой.

«Автор статьи выражает несогласие с ходом расследования уголовного дела и принятым процессуальным решением по факту происшествия … Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Марковиченко С.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и принятых процессуальных решениях», — сказано в сообщении следствия.

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ЧП #Громкое дело #Здоровье #Новости COVID19
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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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