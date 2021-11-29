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Известный фотограф показал Новокузнецк с высоты

Источник:
Sibnet.ru
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Известный фотограф Слава Степанов, снимающий города с высоты птичьего, сделал подборку кадров зимнего Новокузнецка — южной столицы Кузбасса.

«В архитектуре города целые улицы построены в стиле сталинского ампира, некоторые сталинки соединены с хрущевками. Здесь есть дом-гайка, дом-шайба, дома-дуги и дом-клюшка, первый в Сибири небоскреб, настоящая крепость и улицы, которые пересекают сами себя», — написал Степанов под серией фото в Instagram.

Фотограф отметил, что город отличается от других городов Кузбасса, хотя связан с регионом шахтами и металлургической промышленностью. 

Слава Степанов — новосибирский фотограф, известен далеко за пределами города благодаря аэрофотосъёмкам, высотной, архитектурной и промышленной фотографии.

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Кузбасс #Город #Искусство
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