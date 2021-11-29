Сергей Жуков из «Руки вверх» выпустил сериал «Евгенич»

Сериал «Евгенич», в котором снялись капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, певец Сергей Жуков и известные актеры, выйдет на канале «Пятница!» 9 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.

Сериал стал авторским проектом лидера «Руки вверх», в котором он исполнил главную роль. Евгенич — легендарный музыкальный продюсер из 90-х, написавший хиты, под которые танцевали стадионы и первые лица страны.

По сюжету сериала после скандального случая с оголением пятой точки на «Песне года», Евгенич ушел в подполье, и никто его не видел. Многие считали, что на его карьере поставлена жирная точка. Но в 2021 году, спустя 30 лет, он вернется и напишет новые хиты российским звездам.

Евгенич напишет хиты звездам, которые сыграли в сериале свои камео: Игорю Акинфееву, Ольге Бузовой, Дане Милохину, Лолите, Диме Билану и другим.

Сам Сергей Жуков считает, что в России не снимали подобных сериалов со времен «Элен и ребята» и «Ранеток».

«Евгенич» станет музыкальной метавселенной, которая выйдет за рамки телеэфира. Релизы песен, написанных Евгеничем (Сергеем Жуковым) для звезд, выйдут на музыкальных платформах, а клипы, снятые на эти песни, появятся на YouTube.