Шахта «Листвяжная» перед аварией получала мало воздуха

Следствие установило факт недостаточной подачи воздуха в участок шахты «Листвяжная» Беловского района Кемеровской области с июня 2021 года.

По словам представителя СКР, концентрация метана не должна превышать предельно допустимые концентрации — 1%, передает «Интерфакс». Однако с 10 июня 2021 года в выемочном участке лавы 823 подавалось недостаточное количество воздуха.

В результате метан достиг взрывоопасных показателей, 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошла авария. На момент происшествия в шахте находились 285 горняков, 239 удалось эвакуировать.

По последним данным, 64 человека пострадали, погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова обвинили в нарушении правил промышленной безопасности, его арестовали. Свою вину он не признал.