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Экс-мэр Усть-Кута пойдет под суд за взятку и насилие над коллегой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Бывший мэр Усть-Кута Александр Душин предстанет перед судом за получение крупной взятки и причинение вреда здоровью замглавы района, сообщило в четверг СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2019 году Душин от имени администрации муниципального образования заключил контракт с частной организацией на выполнение работ по благоустройству.

«Несмотря на невыполнение работ в полном объеме, а также выполнение части работ не в соответствии с контрактом, глава муниципального образования подписал акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат», — говорится в сообщении.

На основании этих документов из федерального, областного и местного бюджетов работы были оплачены на общую сумму более 40 миллионов рублей, из них более 5 миллионов — за невыполненные работы. За решение проблем в ходе исполнения контракта глава муниципального образования получил взятку в особо крупном размере от подрядчика.

«Также установлено, что в конце апреля прошлого года Александр Душин, находясь на территории сельскохозяйственных угодий, умышленно причинил тяжкий вред здоровью первому заместителю мэра Усть-Кутского района», — сказано в сообщении следствия.

Экс-мэру предъявлено обвинение по трем статьям УК. В ближайшее время он предстанет перед Усть-Кутским районным судом.

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ЧП #Криминал #Местная власть
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