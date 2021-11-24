Активность Солнца аномально снизилась

Солнечная активность за последние 20 лет значительно снизилась, поток массы и энергии в солнечном ветре упал почти в полтора раза, следует из результатов исследования ученых Института космических исследований РАН.

Изучение состава и интенсивности солнечного ветра показало, что после 2000-го года масса и энергия солнечного ветра постепенно снижалась. При этом в промежутки стандартного цикла рост активности светила возобновлялся, но на более низком уровне.

Данные о космической погоде в окрестностях Земли и об интенсивности потока плазмы от Солнца собираются с 60-х годов прошлого века. Ученые использовали массив данных спутниковых наблюдений с 1976 года, пишет Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Специалисты отмечают, что подобное снижение активности Солнца ранее совпадало с похолоданиями. Например, так называемый минимум Маундера в 1645–1715 годах вызвало снижение солнечной активности — тогда в Лондоне замерзала река Темза.

Пока исследователи не могут придти к однозначным выводам, грозит ли Земле резкое похолодание из-за солнечной аномалии. Но собранные данные могут опровергнуть прогнозы о неизбежном глобальном потеплении.