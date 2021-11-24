Фотография советского солдата поразила американцев

Фотографии советского солдата Евгения Кобытева, сделанные до и после Великой Отечественной войны, удивили пользователей американского ресурса Reddit.

Снимки были сделаны с разницей в четыре года. «Война меняет тебя», — подписал пост автор публикации. Комментаторы обратили внимание на изменившийся взгляд художника и глубокие морщины на лице солдата.

Один из пользователей отметил, что молодой человек за четыре года постарел с 19 до 45 лет. Другой комментатор посчитал, что солдат увидел «худшее, что есть в мире». Еще один участник обсуждения указал, что такой взгляд бывает у людей, переживших серьезную травму.

Евгений Кобытев родился в 1910 году на Алтае. В 1941 году он отправился на фронт добровольцем и попал в фашистский концлагерь, но смог сбежать оттуда в 1943 году. Кобытев прошел путь от Украины до Германии и закончил войну в Дрездене, был награжден орденом Красной Звезды.