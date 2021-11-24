Число катков увеличат в Новосибирске из-за отмены массовых мероприятий

Мэрия Новосибирска не будет проводить массовых мероприятий на новогодних каникулах, но сделает акцент на активный отдых, увеличив количество катков и лыжных трасс в городе.

«На территории Новосибирска запрещено проводить культурно-массовые мероприятия с участием граждан. В связи с этим в новогоднюю ночь массовых гуляний в городе пока не планируется. Основной акцент в праздничные выходные мы сделаем на активный отдых горожан. Для этого увеличиваем число катков, лыжных трасс», — цитирует пресс-центр мэрии главу города Анатолия Локтя.

У оперного театра зальют ледовый каток площадью 2,2 тысячи квадратных метров, заливка начнется в декабре. В новогоднюю ночь каток будет работать до 22.00.

Ледовые катки будут открыты на Михайловской набережной, в Затулинском парке, парках «Бугринская роща», «Сосновый бор», «У моря Обского», «Березовая роща». Также обсуждается вопрос организации катка в парке «Центральном».

Также ледовые катки планируют залить в Нарымском сквере, СК «Чкаловец». Стоимость проката составит 150 рублей в час, для детей и пенсионеров — 80 рублей в час.

Лыжные трассы будут организованы в парках «У моря Обского», «Бугринская роща», «Сосновый бор». На своих лыжах можно будет покататься на Михайловской набережной и в парке «Первомайском». Также в городе будет организовано 45 хоккейных коробок.