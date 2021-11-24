НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Число катков увеличат в Новосибирске из-за отмены массовых мероприятий

Источник:
Sibnet.ru
309 1
Фото: © Sibnet.ru

Мэрия Новосибирска не будет проводить массовых мероприятий на новогодних каникулах, но сделает акцент на активный отдых, увеличив количество катков и лыжных трасс в городе.

«На территории Новосибирска запрещено проводить культурно-массовые мероприятия с участием граждан. В связи с этим в новогоднюю ночь массовых гуляний в городе пока не планируется. Основной акцент в праздничные выходные мы сделаем на активный отдых горожан. Для этого увеличиваем число катков, лыжных трасс», — цитирует пресс-центр мэрии главу города Анатолия Локтя.

У оперного театра зальют ледовый каток площадью 2,2 тысячи квадратных метров, заливка начнется в декабре. В новогоднюю ночь каток будет работать до 22.00.

Ледовые катки будут открыты на Михайловской набережной, в Затулинском парке, парках «Бугринская роща», «Сосновый бор», «У моря Обского», «Березовая роща». Также обсуждается вопрос организации катка в парке «Центральном».

Также ледовые катки планируют залить в Нарымском сквере, СК «Чкаловец». Стоимость проката составит 150 рублей в час, для детей и пенсионеров — 80 рублей в час.

Лыжные трассы будут организованы в парках «У моря Обского», «Бугринская роща», «Сосновый бор». На своих лыжах можно будет покататься на Михайловской набережной и в парке «Первомайском». Также в городе будет организовано 45 хоккейных коробок.

Еще по теме
Массовые новогодние мероприятия в Новосибирске отменили
Хештег Novosibirsk длиной 18 метров засветился на въезде в город
Монтаж главной городской елки начался в Томске. ВИДЕО
Томич «оживил» столетнюю городскую кинохронику
смотреть все
Новосибирск #Город #Новый год
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Приезжие из Тувы насмерть забили земляка, которому не понравился Омск
Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы полосы в Норильске
Туристическая полиция появилась в Новосибирске
Глава Кузбасса назвал стоимость угля для заграницы
Самое популярное
Вице-мэр Новосибирска повалялась на снегу в купальнике
Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA
Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина
Американский спецназ нацелили на Крым
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))

xarakire

В переводе на русский:"Даже при стагнирующей экономике из бюджета России похищено и удачно вывезено за...

Uynachalnica

Если все так хорошо, то почему так плохо реалиях? Почему повышение пенсий работающим заморожено? Почему...

shatlnk

одно толь ко: перед законом все равны, но некоторые равнее.
Sibnet.Ru