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Маленькая девочка обошла Даву в познаниях об Иволгинском дацане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © wunderkind.friday.ru

Четырехлетняя Полина Цой на шоу «Вундеркинды» узнала на фотографии Иволгинский дацан в Бурятии, а звездные гости — блогер Дава и певица Юлианна Караулова решили, что это храм в Китае.

В шоу на телеканале «Пятница» команда звезд играет против команды детей и попробует угадать, какими уникальными талантами обладает каждый ребенок. За каждый правильный ответ звезды получают деньги. Если они ошиблись, деньги достаются вундеркиндам. Звезды перечисляют свои призы в благотворительный фонд.

Дава и Юлианна Караулова в шестом выпуске не смогли угадать талант Полины Цой. Они решили, что девочка владеет танцами мира, а она знаток географии. Это девочка смогла доказать, когда в студии показали фотографию Иволгинского дацана.

Дава предположил, что это Китай. Юлианна добавила, что это китайский храм.

«Нет. Это не то. Это Иволгинский дацан, который находится в селе Верхняя Иволга, в Республике Бурятия. А Республика Бурятия — это Россия», — объяснила маленькая Полина. 

Девочка также сказала, что Иволгинский дацан в отличие от китайского монастыря Ганден Самцелинг, ниже и имеет зеленую крышу. Звезды на нее не обиделись, а наоборот восхитились ее знаниями.


 



Тема: Туризм в Сибири
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Культгид #Мир ТВ #Религия #Туризм
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