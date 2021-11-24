Маленькая девочка обошла Даву в познаниях об Иволгинском дацане

Четырехлетняя Полина Цой на шоу «Вундеркинды» узнала на
фотографии Иволгинский дацан в Бурятии, а звездные гости — блогер Дава и певица
Юлианна Караулова решили, что это храм в Китае.
В шоу на телеканале «Пятница» команда звезд играет против команды детей и попробует
угадать, какими уникальными талантами обладает каждый ребенок. За каждый
правильный ответ звезды получают деньги. Если они ошиблись, деньги достаются
вундеркиндам. Звезды перечисляют свои призы в благотворительный фонд.
Дава и Юлианна Караулова в шестом выпуске не смогли угадать
талант Полины Цой. Они решили, что девочка владеет танцами мира, а она знаток
географии. Это девочка смогла доказать, когда в студии показали фотографию
Иволгинского дацана.
Дава предположил, что это Китай. Юлианна добавила, что это
китайский храм.
«Нет. Это не то. Это Иволгинский дацан, который находится в селе Верхняя Иволга, в Республике Бурятия. А Республика Бурятия — это Россия», — объяснила маленькая Полина.
Девочка также сказала, что Иволгинский дацан в отличие от китайского монастыря Ганден Самцелинг, ниже и имеет зеленую крышу. Звезды на нее не обиделись, а наоборот восхитились ее знаниями.