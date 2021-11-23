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Песков оценил продление новогодних каникул из-за ковида

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Говорить о вероятности продления новогодних каникул или введении в этот период новых противоковидных ограничений преждевременно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени», — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

По его словам, в настоящее время в РФ фиксируется некоторая динамика в сторону снижения уровня заболеваемости.

«Понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны. И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвертая, или, наоборот, у них пятая, а у нас четвертая. Но то, что волны идут одна за другой, это объективно», — отметил представитель президента.

Во вторник в России впервые за месяц зарегистрировали менее 34 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 9 400 835 человек, из них 266 579 скончались, 8 089 694 вылечились.

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Экономика #Рынок труда #Здоровье #Новости COVID19
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