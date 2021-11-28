«Тень Путина» увидели на президентских выборах во Франции

Россия желает стать свидетелем возвращения Франции на международную арену и призывает Париж выйти из НАТО и вновь стать страной-посредником, как это было во времена холодной войны, считает эксперт в области политической психологии Майкл Ламберт.

Отсюда вполне логично, что Кремль на президентских выборах во Франции, которые пройдут 10 апреля 2022 года, «предпочитает Марин ле Пен Эммануэлю Макрону, поскольку партия "Национальное объединение" десятилетиями проводит антинатовскую линию», цитирует французское издание Atlantico Ламберта.

По его словам, Кремль заинтересован содействовать избранию западных кандидатов, которые разделяют его мировоззрение и имеют схожие интересы. Так поступают и другие великие державы во всем мире, подчеркнул эксперт.

«В отличие от западных стран, ценности, продвигаемые Кремлем, являются более традиционалистскими, особенно в отношении экологической политики, семейных ценностей и важности создания стабильного правительства», — отметил Ламберт.

В стратегическом плане Москва стремится содействовать развитию многополярного мира, основанного на трех гигантах — России, США и Китае — и на трех более скромных партнерах — Франции, Великобритании и Германии, пояснил эксперт. Он добавил, что Россия выступает против однополярного мира, основанного исключительно на Соединенных Штатах.