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Налоговая служба России возьмет под контроль за криптовалюты

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная налоговая служба России плотно занимается рынком криптовалют, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

«Если говорить о криптовалютах, то мы сейчас достаточно плотно занимаемся этим рынком, понимая, что эта система расчетов может создать достаточно существенную эрозию для налоговой базы», — рассказал Егоров в интервью РБК.

Также он добавил, что сейчас для ухода от налогов также используются технологии и анонимизация с точки зрения предоставления услуг различными мошенниками.

По словам Данилова, схемы ухода от налогов можно отследить. При попадании в цифровое пространство в любом случае остается след, вопрос лишь в том, когда он будет выявлен.

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Чертила

Всё... скоро консервы запретят!!! За банку огурцов, найденную в подвале дома - 2 года тюрьмы...(((

Иркут 69

То же мне новость. ПФР и задумывалась как средство окормления чиновничества. Не для людей же...

Nik3316

вообще короновирусы с 1965г известны врачам...

D_I_A_B_L_O_o

учителей увольняют после фото в купальниках в соцсетях, а у чиновников это приветсвуется, где грань дозволенного?
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