Налоговая служба России возьмет под контроль за криптовалюты

Федеральная налоговая служба России плотно занимается рынком криптовалют, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров.

«Если говорить о криптовалютах, то мы сейчас достаточно плотно занимаемся этим рынком, понимая, что эта система расчетов может создать достаточно существенную эрозию для налоговой базы», — рассказал Егоров в интервью РБК.

Также он добавил, что сейчас для ухода от налогов также используются технологии и анонимизация с точки зрения предоставления услуг различными мошенниками.

По словам Данилова, схемы ухода от налогов можно отследить. При попадании в цифровое пространство в любом случае остается след, вопрос лишь в том, когда он будет выявлен.